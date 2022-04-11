Пленные офицеры рассказывали, что был приказ зайти в Киев за двое суток, – Денисова

Украинские защитники мужественно противостоят российскому врагу на всех территориях. ВСУ не дали взять столицу Украины и продолжают быть готовы к вероятному наступлению.

Как оказалось, у оккупантов была задача "зайти в Киев за 2 суток". Об этом в интервью сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая общалась с российскими пленниками.

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У россиян была задача зайти в Киев за 2 суток

По словам Денисовой, подполковник, бывший когда-то участником чеченской войны, а сейчас возглавлявший службу спецназовцев, рассказал, что перед ним была поставлена ​​четкая задача. Он должен за двое суток зайти в Киев.

Они пытались это сделать, но 25 февраля попали в засаду, были ранены и попали в плен.

Другой пленник – старший лейтенант сказал, что командиры убедили их, что в Украине их будут встречать с цветами.

Но когда увидели сопротивление ВСУ, поняли, что военные и местные жители не сдадутся. Тогда решили с лейтенантом сами сдаться в плен, но не успели, потому что в плен их уже взяли,

– заметила Денисова.

Она также добавила, что почти все пленные говорят, что не могут вернуться на родину из-за преследований. Они понимают, что их будут "догонять".

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