Пленные офицеры России признают безумие Кремля, – Вениславский

Все чаще в мире говорят о нездоровом психическом состоянии главы Кремля. Более того, с этим даже согласны и самые пленные офицеры России, которым приказали воевать против Украины.

Об этом в эфире 24 канала сообщил Федор Вениславский – нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности. По его словам, кроме пленных военных об этом говорят и разведки, и даже политики западных стран.

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Вениславский: Большинство адекватных людей понимают

Как рассказал Вениславский, следует разграничивать категории военнопленных, ведь в плен попадают и офицеры, при чем офицеры достаточно высоких воинских званий.

Эти люди (офицеры – 24 канал) абсолютно адекватно оценивают уровень безумия высшего политического руководства России,

– добавил он.

В другой же категории, в так называемом "пушечном мясе", в основном "зазомбированные" люди. Они "поют" одну и ту же песню: "Мы не знали. Мы думали, что не туда едем. Мы не осознавали", рассказал Вениславский.

"Большинство адекватных людей понимают, что из этой войны Россия уже не выйдет в том формате, в котором она существовала до войны", – подытожил нардеп.

Вениславский о "прозрении" военнопленных: смотрите видео (начало темы с 8:19)