Пленные под Мариуполем оккупанты боятся, что русские войска убьют их родственников

Все большее количество россиян попадает в плен украинской армии. Они переживают, что военные в России могут расправляться с их родственниками.

Пленный призвал российских военных бросать оружие

Российский пленник Вадим Сергеевич прибыл в Украину из Ростовской области. Он попал в плен под Мариуполем, в результате контратаки Нацгвардии.

Стоит внимания Пусть российские пленные восстанавливают города, как немцы, – Кикабидзе

Россиянин заявил, что его командиры – дураки. Пленный переживает, что русская армия может убить его родственников.

Они могут убить моих родственников, которые у меня за границей, в Украине. Дядя, сестра – всех моих близких,

– сказал российский военный.

Он обратился к русским военным бросить оружие, бежать или сдаваться в плен.

Смотрите видео обращения пленника (начало 2 часа)

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!