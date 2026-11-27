Украинские военные на войне не теряют человечности даже тогда, когда перед ними стоит противник. Боец спецподразделения "Артан" рассказывает, что после взятия россиян в плен его сослуживцы помогали им, в частности, отдавали одежду и обувь.

О случае в Харьковской области, гуманном отношении к пленным и о том, почему важно оставаться человеком даже на войне, в эксклюзивном интервью на 24 Канале рассказал боец спецподразделения "Артан" с позывным Шизик.

Как украинские военные помогали российским пленным

Шизик вспоминает случай в Харьковской области, когда украинские военные во время боевого задания взяли россиян в плен. Оккупанты не могли сдаться сразу, а после того, как оказались в руках украинцев, нуждались в помощи.

Боец подчеркивает, что украинские военные не относятся к пленным так, как россияне к нашим защитникам.

Мы люди, а не звери. Если это военный, тогда мы действуем по инструкции, если гражданский – это совсем иначе, чем у россиян,

– рассказал боец.

После взятия пленных украинцы помогли им с необходимыми вещами. По словам Шизика, у россиян не хватало одежды, обуви, воды и еды.

Отдали свои штаны, одному пленному, который был без обуви, нашли ботинки. У них не было воды, еды, плохая была логистика,

– добавил военный.

Взятие российских военных в плен имеет значение для дальнейших обменов. Ведь благодаря пленным Украина может возвращать своих защитников, оказавшихся в руках противника.

Украинцы знают о пытках и жестоком обращении, которым подвергаются их собратья в российском плену. Поэтому помощь плененным россиянам, которых удалось захватить, может стать частью процесса возвращения украинцев домой.

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