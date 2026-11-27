Про випадок на Харківщині, гуманність до полонених і те, чому важливо залишатися людиною навіть на війні, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів боєць спецпідрозділу "Артан" з позивним Шизік.

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Як українські військові допомагали російським полоненим

Шизік згадує випадок на Харківщині, коли українські військові під час бойового завдання взяли росіян у полон. Окупанти не могли здатися одразу, а після того, як опинилися в руках українців, потребували допомоги.

Боєць наголошує, що українські військові не ставляться до полонених так, як росіяни до наших захисників.

Ми люди, а не звірі. Якщо це військовий, тоді ми відпрацьовуємо, якщо цивільний – це зовсім інакше, ніж у росіян– розповів боєць.

Після взяття полонених українці допомогли їм із необхідними речами. За словами Шизіка, у росіян не було достатньо одягу, взуття, води та їжі.

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Дали свої штани, одному полоненому, який був без взуття, знайшли черевики. У них не було води, їжі, погана була логістика– додав військовий.

Взяття російських військових у полон має значення для подальших обмінів. Адже завдяки полоненим Україна може повертати своїх захисників, які опинилися в руках противника.

Українці знають про катування та жорстоке поводження, яких зазнають їхні побратими в російському полоні. Тому допомога полоненим росіянам, яких вдалося захопити, може стати частиною процесу повернення українців додому.

Повне інтерв'ю з Шизіком: дивитись відео