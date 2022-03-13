Пленные россияне рассказали, что якобы ехали в Украину охранять гумконвой и бороться с фашистами
Источник:телеграм Азов – Мариуполь
В плен украинских военных Мариуполя попали еще двое российских оккупантов – отец и сын из Подмосковья. Они, как и большинство пленных, рассказали, что ехали "освобождать" украинцев.
Пленные заявили, что приезд в Украину был их ошибкой
Сын пленного рассказал, что прибыл в донецкий "военкомат", после чего ехал держать третью линию обороны Широкино. Командование обещало не бросать в горячие точки.
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По словам пленного, ему рассказывали, что в Украине нацисты и фашисты якобы убивают мирных. Мол, людям надо помочь.
Пленные заявили, что якобы ехали в Украину охранять гуманитарный конвой, а не убивать людей. В итоге их бросили в Мариуполь под обстрелы.
Они решили сдаться в плен, ведь не хотели стрелять. Убеждают, что из их оружия не было произведено выстрелов.
Пленные заявили, что приезд в Украину был их ошибкой. Они призвали не верить российским СМИ и не вестись на пропаганду путинского режима.
Также пленные советуют российским военным не применять оружие и сдаваться в плен.
Смотрите видео допроса пленных
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