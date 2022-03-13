Полонені заявили, що приїзд в Україну був їхньою помилкою

Син полоненого розповів, що прибув у донецький "військкомат", після чого їхав тримати третю лінію оборони Широкине. Командування обіцяло не кидати в гарячі точки.

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За словами полоненого, йому розповідали, що в Україні нацисти і фашисти начебто вбивають мирних. Мовляв, людям треба допомогти.

Полонені заявили, що нібито їхали в Україну охороняти гуманітарний конвой, а не вбивати людей. У підсумку їх кинули в Маріуполь під обстріли.

Вони вирішили здатися у полон, адже не хотіли стріляти. Переконують, що з їхньої зброї не було здійснено пострілів.

Полонені заявили, що приїзд в Україну був їхньою помилкою. Вони закликали не вірити російським ЗМІ та не вестися на пропаганду путінського режиму.

Також полонені радять російським військовим не застосовувати зброю і здаватися в полон.

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