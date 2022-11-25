Шантажируют пленными: жене пропавшего военного прислали видео с требованием "слить" объекты

Один из украинских военных находится в российском плену. Неизвестные послали его жене видео и требуют сфотографировать инфраструктурные объекты.

Таким образом, оккупанты заставляют фотографировать нужные им объекты, обещая освободить наших военных. Об этом сообщила волонтер и депутат городского совета Днепра Наталья Гончаренко.

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Россияне требуют "слить" инфраструктурные объекты

Гончаренко рассказала историю Анны Гейкало – жены одного из защитников. 24 февраля ее гражданский муж – Игорь Черкашин – пошел на работу и оттуда отправился воевать.

2 марта он позвонил по телефону жене и сообщил, что едет воевать в Волноваху. С марта они пообщались еще один раз, он попросил жену отправить номер своей банковской карты и добавил: "Неизвестно, что будет дальше". После этого связь оборвалась. В конце апреля военкомат выдал Анне справку, что Игорь пропал без вести на территории Донецкой области,

– рассказала волонтер.

Две недели назад Анна получила от неизвестных видео, на котором к ней обращается Игорь и сообщает, что он жив и находится в плену у россиян. К этому захватчики добавили сообщение с требованием сфотографировать некоторые инфраструктурные объекты. Женщина рассказала, что после этого обратилась в СБУ.

"Сообщила, что мой муж жив и попросила принять меры по его освобождению. Прошу, чтобы мужа внесли в списки на обмен. Мы все очень устали. Я работаю без выходных, свою маленькую дочь я почти не вижу пол года. Когда иду на работу – она спит, когда прихожу – она спит", – рассказала Анна.

По ее словам, с банковской карты мужа, после того, как он якобы пропал без вести, неизвестными были списаны все имеющиеся деньги.

Даже те, что он заработал на строительстве. Эти средства он просто не успел перевести мне. Мне же сообщили, что я для него – гражданская жена, почти – никто,

– добавила Анна.

Муж Анны находится в плену: смотрите видео

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