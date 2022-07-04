Родные защитников Мариуполя призвали к огласке и рассказали, помогает ли Красный Крест

Защитников Мариуполя в мае эвакуировали из "Азовстали" на оккупированные территории. Украинских бойцов вывезли с двумя условиями: что у них будет связь с родными, а Красный Крест следить за условиями их содержания.

Командир защитников Мариуполя не выходит на связь полтора месяца

Об этом на брифинге рассказала Екатерина Прокопенко, жена командира защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что Россия не соблюдает нормы Женевской конвенции по содержанию пленных.

К теме 2500 бойцов в плену: родственники защитников "Азовстали" дали большую пресс-конференцию

Екатерина Прокопенко заявила, что не слышала голос своего мужа уже полтора месяца. Она не знает где находится Денис Прокопенко, беспокоятся ли о нем, имеет ли он надлежащие условия и не применяют ли против него пытки.

Почти 3 месяца он защищал Мариуполь, а вместе с ним и наш цивилизованный мир с его общественными договорами и механизмами его соблюдения. Он выполнил свою задачу,

– сказала Прокопенко.

По ее словам, теперь общество должно выполнить свою задачу и спасти защитников и защитниц "Азовстали". Прокопенко призвала не молчать о пленных украинских бойцах.

"Я боюсь, что если мы все будем молчать об этом, если станем безропотно ждать счастливого конца, если решим положиться лишь на одну "тихую дипломатию", мы проигрываем", – добавила жена командира защитников Мариуполя.

Кстати Мы не знаем, где командование защитников "Азовстали", есть только данные российских пабликов, – родные

Екатерина Прокопенко заверила, что готова прибегать к публичной огласке и общественному давлению, чтобы вернуть украинских воинов домой.

Защитники Мариуполя согласились на вывоз из "Азовстали" с условиями связи с родными, а Красный Крест дважды в неделю будет посещать их. Но, как сказала Прокопенко, никто из Красного Креста не звонил по телефону родным. Также на связь не выходили и бойцы.

Зачем создавалась Женевская конвенция, если нет механизма слежения за ее соблюдением?

– сказала жена Дениса Прокопенко.

Она подвергла сомнению, что Красный Крест действительно вовлечен в процесс и следит за соблюдением условий содержания пленных.

Татьяна Харько, сестра исполняющего обязанности командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, тоже призвала к публичной огласке. Она надеется, что о подвиге героев "Азовстали" не забудут.

"Верю, наша власть и мы все не забудем подвиг героев "Азовстали" и сделаем все возможное для их скорейшего спасения", – сказала Харько во время брифинга.

Украина спасла первых защитников "Азовстали"

В мае украинским воинам приказали прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого их эвакуировали на оккупированные территории, обещав обменять на российских пленных.

Только 29 июня Украина смогла вернуть домой 144 своих защитников и защитниц, из которых 95 – это защитники "Азовстали" и еще 44 – бойца полка под командованием Дениса Прокопенко. Также Украине еще раньше удалось вернуть часть тел погибших воинов, защищавших Мариуполь.

Узнайте больше – пресс-конференция родственников защитников "Азовстали": смотрите видео