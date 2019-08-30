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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Пленные украинцы вернутся на следующей неделе, – СМИ

      349 Читати новину українською
      Обмен пленными
      Обмен пленными / politeka.net

      Украинские политзаключенные прилетят на Родину на следующей неделе, несмотря на то, что их возвращение анонсировали на 30 или 31 августа.

      "По нашим данным, заложники прилетят не сегодня, и не завтра. Скорее всего – уже на следующей неделе", – сообщили в Telegram-канале Newsroom.

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      В это время, а именно со 2 по 12 сентября, аэропорт в Жулянах должен закрыться на плановый ремонт. Это не помешает посадить там самолет с освобожденными украинскими политзаключенными, но помешает доступу других людей в аэропорт.

      Источники Newsroom говорят, что задержка с отправкой украинцев связана с завершением "юридического процесса".

      30 августа утром ряд СМИ распространили информацию о том, что в этот же день в Украину должен прилететь самолет с пленными украинцами. Однако впоследствии СБУ сообщила, что 30 августа обмена удерживаемыми лицами точно не будет. А в Офисе Президента сообщили, что процесс переговоров еще не завершился.

      Кто из пленных украинцев может вернуться домой Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Андрей Драч, Владимир Лисовый, Денис Гриценко, Василий Сорока.

      Относительно вероятного возвращения Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко и Станислава Клиха пока информации нет.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Заложники
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