Полонені українці повернуться наступного тижня, – ЗМІ

Українські політв’язні прилетять на Батьківщину наступного тижня, пропри те, що їхнє повернення анонсували на 30 або 31 серпня.

"За нашими даними, заручники прилетять не сьогодні, і не завтра. Скоріше за все – вже наступного тижня", – повідомили у Telegram-каналі Newsroom.

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У цей час, а саме з 2 до 12 вересня, аеропорт у Жулянах саме має зачинитися на плановий ремонт. Це не завадить посадити там літак зі звільненими українськими політв’язнями, але завадить доступу інших людей до аеропорту.

Джерела Newsroom кажуть, що затримка з відправкою українців пов'язана з завершенням "юридичного процесу".

30 серпня вранці низка ЗМІ поширили інформацію про те, що цього ж дня в Україну має прилетіти літак із полоненими українцями. Однак згодом СБУ повідомила, що 30 серпня обміну утримуваними особами точно не буде. А в Офісі Президента повідомили, що процес переговорів ще не завершився.

Хто з полонених українців може повернутися додому Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Юрій Будзило, В'ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семідоцький, Віктор Беспальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костишин, Сергій Попов, Юрій Без'язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко, Василь Сорока. Щодо ймовірного повернення Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха наразі інформації немає.