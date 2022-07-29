"Не могли бесследно исчезнуть": каждый из пленных в Оленовке был в списке Красного Креста

Все украинские военные, находившиеся в плену в СИЗО в Оленовке, были в списке Красного Креста. российские оккупанты не могли их тайно казнить, поэтому придумали другой жестокий вариант.

Размещение военнопленных в Оленовке сразу было преступлением. Об этом заявил юрист и ученый Борис Бабич.

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Эта категория пленных была поименно задокументирована при участии Красного Креста, а потому не могла просто "исчезнуть" в рамках преступных репрессий оккупантов, придумавших пока преступные "основания" их гибели,

– рассказал Бабич.

По словам ученого, есть 2 причины этого военного преступления агрессора:

попытка дискредитации поставок западного оружия в Украину;

преступная месть защитникам Мариуполя.

Почему оккупанты нарушили закон, удерживая пленных в Оленовке

Оккупированный поселок расположен прямо возле линии фронта. Согласно Женевской конвенции, военнопленных нельзя использовать как живой щит. Документ предусматривает, что военных нужно эвакуировать в лагеря, расположенные вдали от линии фронта. Они ведь должны находиться в безопасности.

Что известно о кровавом преступлении врага

29 июля российское минобороны сообщило, что в Оленовке погибли 40 защитников Мариуполя, а еще 75 – получили ранения. При этом враг нагло соврал, что это ВСУ атаковали своими же американскими ракетами HIMARS.

В Генштабе бестолковые оправдания оккупантов сразу опровергли. Там отметили, что украинское войско соблюдает международные нормы и не атакует гражданские объекты, а тем более если вблизи находятся боевые собратья.

На самом деле это российские оккупанты обстреляли СИЗО с нашими защитниками прицельным артиллерийским огнем. Так они решили скрыть следы издевательства над пленными.

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