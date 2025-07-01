Украинские защитники рассказали о гражданине Нигерии Кехинде Олувагбемилеке, которого взял в плен Легион "Свобода России". Бойцы отметили бесчеловечное отношение российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Пленный из Нигерии

Во время штурмовых действий на Запорожском направлении бойцы подразделения ГУР Легион "Свобода России" ликвидировали пехотное отделение 503 мотострелкового полка ВС России. Двух удалось взять живыми, один из них – гражданин Нигерии Кехинде Олувагбемилеке.

Кехинде был студентом московской высшей школы экономики, которого втянули в войну под предлогом "быстрого заработка" и "безопасной службы",

– рассказали защитники Украины.

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Бойцы подчеркнули, что это – очередное свидетельство бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют как пушечное мясо.

В ГУР призвали московских наемников у солдат сдаваться в плен или присоединяться к Легиону, чтобы начать борьбу против путинского режима.