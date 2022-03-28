Пленный оккупант рассказал, как уснул в БМП и проснулся уже в Украине на войне

Российские наемники, когда попадают в украинский плен, такие басни травят, что просто невозможно. Вот на этот раз бурят рассказал, что уснул в БМП, а проснулся уже, когда их обстреливали в Украине.

Пленник во время разговора с украинскими военными рассказал свою легенду. Если ему верить, то он сидя уснул в БМП, а разбудили его громкие звуки взрывов.

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Бурята разбудили звуки взрывов

Мол, в 4 утра он отправился спать в бронированной машине. Просыпается бедный бурят не от пения птиц, а от взрывов. Да еще и в Украине. Чудеса телепортации. Более того, к своему удивлению, обнаруживает, что это их же танки и БМП начинают взлетать в воздух.

Когда каждый день у нас пошли "двухсотые" и "трехсотые" всем уже страшно стало. Так что немного выпили с танкистами,

– говорит он.

Смотрите видео с пленным бурятом:

Як ви розумієте, бідака так нормально приклався, що своїми ж ніжками прийшов не до окупантів, а до наших військових. Вони його тепленького і взяли.

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