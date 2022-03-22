Пленный российский офицер убеждает: в преступлениях виновно высшее командование, а он – нет

Оккупанты не готовы нести ответственность за свои циничные преступления в Украине. Они пытаются переложить вину на российских политиков.

Мол, виноват тот, кто отдает приказы, а не тот, кто их выполняет. Такой позиции придерживаются даже те захватчики, которые считают себя якобы образованными людьми.

К теме "Освобождение" Украины от нацистов и "восстановление границ": показания новой группы пленных

Пленный под Сумами российский офицер утверждает, что знает о запрете стрелять в людей без оружия, который предусмотрен Женевской конвенцией. Однако в совершенных преступлениях он якобы не виновен, ведь просто выполняет приказы.

Я – человек подневольный, выполняю приказы,

– цинично заявил оккупант.

Однако рашист теряется с ответом на вопрос о том, как быть, если с оружием человек, который защищает дом и своих детей.

Пленный офицер утверждает, что не виновен в преступлениях в Украине: смотрите видео