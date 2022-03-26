Пленный российский танкист призывает россиян сложить оружие, – допрос СБУ

В плен украинской армии попал 19-летний оккупант Даниил Агафонов. Во время допроса СБУ он призвал россиян сложить оружие и не воевать против Украины.

Пленный россиян утверждает, что командиры обманули их

Российскому пленнику всего 19 лет. Он входит в так называемую "элитную кантемировскую" танковую дивизию.

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Пленный россиян утверждает, что командиры обманули их, сказав, что они уезжают в Украину с миротворческой миссией.

Но, как стало известно впоследствии, российские оккупанты атаковали не военные объекты, а мирное население. По словам Агафонова, Россия терпит огромные потери в войне и не забирает тела умерших солдат.

Также он отметил, что никто в Украине не притесняет русскоязычных.

Пленный позвонил домой и призвал свою мать писать в Министерство обороны России и другие государственные учреждения РФ с требованиями остановить вторжение российской армии в Украину.

Смотрите видео допроса пленника

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