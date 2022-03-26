Полонений росіян стверджує, що командири обманули їх
Російському полоненому всього 19 років. Він входить до так званої "елітної кантемирівської" танкової дивізії
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Полонений росіян стверджує, що командири обманули їх, сказавши, що вони їдуть в Україну з миротворчою місією.
Та, як стало відомо згодом, російські окупанти атакували не військові об'єкти, а мирне населення. За словами Агафонова, Росія зазнає величезних втрат у війні та не забирає тіла померлих солдатів.
Також він зазначив, що ніхто в Україні не утискає російськомовних.
Полонений зателефонував додому та закликав свою матір писати у Міністерство оборони Росії та інші державних установ РФ з вимогами зупинити вторгнення російської армії в Україну.
Дивіться відео допиту полоненого
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