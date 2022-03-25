Снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою. Про це з посиланням на українського волонтера Влада Іванова повідомляють ЗМІ.

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За словами волонтера, поранена "Багіра" перебуває в полоні ЗСУ, їй надали медичну допомогу.



Снайперка уже давно перебувала у розшуку українських військових / Фото DonPress

Снайперка забрала життя близько 40 людей

За інформацією українських розвідслужб, снайперка з 2014 року служить у складі підрозділів "народної міліції ДНР".

На рахунку жінки чимало занапащених життів як українських військових, так і мирних жителів, неугодних владі окупованих районів Донбасу. Загалом близько 40 людей.

"Багіру" пораненою кинули на полі бою

Волонтер також повідомив, що снайперка стверджує, що її покинули на полі бою.

Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру,

– розповіла снайперка.

Нагадаємо, 24 березня, Україна та Росія провели перший повноцінний обмін військовополоненими. Вдалося визволити 10 наших військових та ще 19 цивільних.

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