В плену оккупантов остаются 42 члена экипажей трех грузовых судов

Людмила Денисова сообщила, что в плену российских оккупантов до сих пор находятся члены экипажей трех грузовых судов.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, это представители судов "Аzburg" под флагом Доминики, Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии.

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Известно, что 42 члена экипажей судов и жена капитана судна Smarta взяли в заложники на территории Мариупольского морского торгового порта.

По информации капитана судна "Azburg" Сергея Дзысяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше,

– сообщила Людмила Денисова.

Она отметила, что сейчас эти люди находятся во временно оккупированном Донецке, где за ними постоянно наблюдают вооруженные российские военные.

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