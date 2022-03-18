В плену оккупантов, вероятнее всего, находится украинская журналистка

Журналистка с "Громадського телебачення" может находиться в плену российских оккупантов. Викторию Рощину, вероятнее всего, задержала ФСБ России.

На связь с девушкой медиа не могло выйти еще с 12 марта. Уже 16 марта, по словам "Громадського телебачення", стало известно, что журналистку задержали.

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Делала материал об оккупированных территориях

Виктория Рощина, вероятнее всего, находится в плену России с 15 марта. О ее месте пребывания не было ничего известно, но СМИ удалось узнать о плене.

Как рассказали в "Громадському телебаченні", они именно с 16 марта, в течение 2 дней, пытались сами освободить медийщицу. Публичной огласки не хотели.

Это оказалось безрезультатным. Призываем украинское и международное сообщество присоединиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной,

– отметили коллеги-журналисты.

Они также отметили, что им стало известно от свидетелей, что журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. Она готовила в те дни материал о военных действиях именно в Запорожской и Донецкой областях.

Журналистка планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о положении вещей в городе. В целом она снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни полномасштабной войны России против Украины.

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