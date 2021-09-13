Предупреждение, что Совет судей может заблокировать судебную реформу именно таким образом, звучали и сейчас. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
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Жернаков: ответственность – на Зеленском
По его словам, Совет судей – это не игрок, который принимает решение. На него формально возложили обязанность законом, автором которого является Президент Украины Владимир Зеленский.
Это плевок в лицо не только президенту, его Офису, но и всем гражданам Украины,
– отметил Жернаков.
Он считает, что у Офиса Президента, в частности у Зеленского, есть множество инструментов для того, чтобы убедить, договориться или побудить Совет судей выполнить требования закона.
"Ответственность – полностью на Зеленском. Прежде всего (он должен – 24 канал) высказать позицию относительно того, что его же прогрессивный закон (который воспринимают и в Украине, и за рубежом как успех) заблокировали "ноунеймы" из Совета судей", – сказал председатель DEJURE.
Если же позиции не будет как считает Жернаков, это будет означать, что президента все полностью устраивает. "Означает, что это была изначально игра, чтобы показать, будто бы мы имеем какой-то прогресс", – добавил он.
Жернаков прокомментировал заблокированную Советом судей реформу: смотрите видео
Судебную реформу заблокировали: причина
- Совет судей сделал невозможным очищение Высшего совета правосудия.
- Для начала конкурса в ВСП международники и Совет судей должны делегировать по три своих представителя в Этической комиссии, которая будет отсеивать недобропорядочных кандидатов.
- Международные эксперты свою часть работы сделали, а судейский корпус – нет.
- На заседании Совет судей не избрал ни одного члена этической комиссии. На должности претендовали не менее 4 судей.