Попередження, що Рада суддів може заблокувати судову реформу саме в такий спосіб, звучали і зараз. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.
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Жернаков: Відповідальність – на Зеленському
За його словами, Рада суддів – це не гравець, який ухвалює рішення. На неї формально поклали обов'язок законом, автором якого є Президент України Володимир Зеленський.
Це плювок в обличчя не тільки президенту, його Офісу, а й всім громадянам України,
– наголосив Жернаков.
Він вважає, що в Офісу Президента, зокрема в Зеленського, є безліч інструментів для того, щоб переконати, домовитись або спонукати Раду суддів виконати вимоги закону.
"Відповідальність – повністю на Зеленському. Насамперед (він повинен – 24 канал) висловити позицію щодо того, що його ж прогресивний закон (який сприймають і в Україні, і за кордоном як успіх) заблокували "ноунейми" із Ради суддів", – сказав голова DEJURE.
Якщо ж позиції не буде як вважає Жернаков, це означатиме, що президента все повністю влаштовує. "Означає, що це була від початку гра, щоб показати, нібито ми маємо якийсь прогрес", – додав він.
Жернаков прокоментував заблоковану Радою суддів реформу: дивіться відео
Судову реформу заблокували: причина
- Рада суддів унеможливила очищення Вищої ради правосуддя.
- Для початку конкурсу до ВРП міжнародники та Рада суддів повинні делегувати по троє своїх представників до Етичної комісії, яка відсіюватиме недоброчесних кандидатів.
- Міжнародні експерти свою частину роботи зробили, а суддівський корпус – ні.
- На засіданні Рада суддів не обрала жодного члена Етичної комісії. На посади претендували щонайменше 4 суддів.