Попередження, що Рада суддів може заблокувати судову реформу саме в такий спосіб, звучали і зараз. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Жернаков: Відповідальність – на Зеленському

За його словами, Рада суддів – це не гравець, який ухвалює рішення. На неї формально поклали обов'язок законом, автором якого є Президент України Володимир Зеленський.

Це плювок в обличчя не тільки президенту, його Офісу, а й всім громадянам України,

– наголосив Жернаков.

Він вважає, що в Офісу Президента, зокрема в Зеленського, є безліч інструментів для того, щоб переконати, домовитись або спонукати Раду суддів виконати вимоги закону.

Зауважимо! Після невдалого голосування за Етичну раду спалахнув скандал. Журналістка Наталя Соколенко та представниця групи "Солідарність" Олександра Устінова заблокували засідання суду. Представники Феміди просто втекли з нього.

"Відповідальність – повністю на Зеленському. Насамперед (він повинен – 24 канал) висловити позицію щодо того, що його ж прогресивний закон (який сприймають і в Україні, і за кордоном як успіх) заблокували "ноунейми" із Ради суддів", – сказав голова DEJURE.

Якщо ж позиції не буде як вважає Жернаков, це означатиме, що президента все повністю влаштовує. "Означає, що це була від початку гра, щоб показати, нібито ми маємо якийсь прогрес", – додав він.

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Судову реформу заблокували: причина