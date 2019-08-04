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      Плиточник или маляр: кто в Украине зарабатывает больше – инфографика

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      Зарплаты мастеров рабочих профессий
      Зарплаты мастеров рабочих профессий / thecaptainpainter.com

      Сколько зарабатывают в Украине представители рабочих специальностей и кому из разнорабочих удается зарабатывать больше.

      Журналисты 24 канала узнали, специалисты каких рабочих профессий сейчас являются наиболее востребованными и на какие зарплаты они могут рассчитывать.

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      По данным сервиса по заказу услуг Kabanchik.ua, наибольший спрос сейчас наблюдается на домашних мастеров, художников, сантехников, электриков, плиточников и тому подобное.

      Работы, которые они выполняют являются преимущественно сезонными, поэтому в сезон запрос на их услуги зашкаливает и часто может превышать предложение в 2-3 раза.

      Из разнорабочих зарабатывает больше? Расценки за ту или иную работу зависят от сложности и риска, который она представляет. На сегодня наибольшую оплату предлагают мастерам, которые выполняют фасадные работы. Их заказы часто связаны с промышленным альпинизмом. В среднем они берут 6 заказов в месяц и зарабатывают за этот период 66,7 тысяч гривен.

      На кого наибольший спрос? Мастер по укладке плитки зарабатывает в среднем 36,4 тысячи гривен в месяц, выполняя работу на 7 объектах. Более высокооплачиваемой является кропотливая работа, например, укладка керамогранита или мозаики.

      Электрики, которые работают на себя, могут рассчитывать ориентировочно на 28 тысяч гривен в месяц. За этот период выполняют в среднем 35 заказов различной сложности: от монтажа проводки по всей квартире до установки светильников.

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      Для сантехников, как и электриков, есть работа круглый год. Хотя сезон может влиять как на сложность выполняемых работ, так и на их оплату. Больше заказов наблюдается летом – это, преимущественно, монтаж водопроводных труб или замена радиаторов. Осенью и зимой заказывают установку бойлеров. В среднем сантехник выполняет 49 заказов в месяц и зарабатывает 26 тысяч гривен.

      Заработок маляров-штукатуров тоже зависит от сезонности. В среднем это 22,9 тысяч гривен за выполнение 5 заказов в месяц. Самыми распространенными задачами являются шпаклевка, штукатурка стен и потолков, ремонт оконных откосов и тому подобное.

      Мастера, которые специализируются на поклейке обоев, зарабатывают в месяц 18,5 тысяч гривен за выполнение 9 заказов. Цена за услугу может зависеть как от типа обоев, так и от расходных материалов.

      Сравните, сколько зарабатывают мастера различных рабочих специальностей: инфографика 24 канала

      майстри різноробочі зарплати гроші інфографіка

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      Теги: Деньги Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Зарплата Строительство Инфографика Рынок труда
      Источник: 24 канал
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