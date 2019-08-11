День будівельника в Україні: хто з різноробочих заробляє найбільше – інфографіка

День будівельника в Україні відзначають у другу неділю серпня. Цьогоріч це свято припадає на 11 серпня. Дізнайтесь, скільки заробляють в Україні представники спеціальностей, пов'язаних з будівництвом і кому з різноробочих вдається заробляти найбільше.

Журналісти 24 каналу дізнались, фахівці яких робітничих професій зараз є найбільш затребуваними і на які зарплати вони можуть розраховувати.

Читайте також: Квартира у новобудові: з чого починати ремонт

За даними сервісу із замовлення послуг Kabanchik.ua, найбільший попит зараз спостерігається на домашніх майстрів, малярів, сантехніків, електриків, плиточників тощо.

Роботи, які вони виконують є переважно сезонними, тому в сезон запит на їхні послуги зашкалює і часто може перевищувати пропозицію у 2-3 рази.

Хто з різноробочих заробляє більше? Розцінки за ту чи іншу роботу залежать від складності та ризику, який вона становить. На сьогодні найбільшу оплату пропонують майстрам, які виконують фасадні роботи. Їхні замовлення часто пов'язані з промисловим альпінізмом. В середньому вони беруть 6 замовлень на місяць і заробляють за цей період 66,7 тисяч гривень.

На кого найбільший попит? Майстер з укладання плитки заробляє в середньому 36,4 тисячі гривень на місяць, виконуючи роботу на 7 об'єктах. Більш високооплачуваною є кропітка робота, наприклад, укладання керамограніту чи мозаїки.

Електрики, які працюють на себе, можуть розраховувати орієнтовно на 28 тисяч гривень на місяць. За цей період виконують в середньому 35 замовлень різної складності: від монтажу проводки по всій квартирі до установки світильників.

Читайте також: Сезонний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці

Для сантехніків, як і електриків, є робота цілий рік. Хоча сезон може впливати як на складність виконуваних робіт, так і на їхню оплату. Більше замовлень спостерігається влітку – це, переважно, монтаж водопровідних труб чи заміна радіаторів. Восени та взимку замовляють встановлення бойлерів. В середньому сантехнік виконує 49 замовлень на місяць і заробляє 26 тисяч гривень.

Заробіток малярів-штукатурів теж залежить від сезонності. В середньому це 22,9 тисяч гривень за виконання 5 замовлень на місяць. Найпоширенішими завданнями є шпаклівка, штукатурка стін і стель, ремонт віконних відкосів тощо.

Майстри, які спеціалізуються на поклейці шпалер, заробляють в місяць 18,5 тисяч гривень за виконання 9 замовлень. Ціна за послугу може залежати, як від типу шпалер, так і від розхідних матеріалів.

Порівняйте, скільки заробляють майстри різних робітничих спеціальностей: інфографіка 24 каналу