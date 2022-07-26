Исследование воды провела Госпродпотребслужба. Отбор образцов был проведен в период с 4 по 6 июля 2022 года.
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Где в Киеве отдыхать не стоит
По данным Госпродпотребслужбы, отобранные показатели воды не отвечают санитарным нормам на таких пляжах:
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Предмостная Слободка";
- "Радуга";
- "Тельбин"
- "Центральный";
- "Троещина";
- "Черторой";
- "Галерный";
- "Вербный";
- "Пущая Водица".
Отдых без купания возможен на таких базах отдыха:
- "Билла";
- "Наталка";
- "Верхняя";
- "Редьчина";
- "Синеозерная";
- "Голубь".
В Госпродпотребслужбе уточнили, что образцы воды проверяли по следующим показателям:
- запахи – вода не должна обладать несвойственными ей запахами интенсивностью более одного балла;
- водородный показатель (pH) – не может выходить за нормативное значение на границе 6,5 – 8,5;
- лактозопозитивные кишечные палочки – не более 5 тысяч на кубический дециметр.
В ведомстве также напомнили, что в этом году в Киеве официально не было открытия пляжного сезона.
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