Исследование воды провела Госпродпотребслужба. Отбор образцов был проведен в период с 4 по 6 июля 2022 года.

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Где в Киеве отдыхать не стоит

По данным Госпродпотребслужбы, отобранные показатели воды не отвечают санитарным нормам на таких пляжах:

  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Предмостная Слободка";
  • "Радуга";
  • "Тельбин"
  • "Центральный";
  • "Троещина";
  • "Черторой";
  • "Галерный";
  • "Вербный";
  • "Пущая Водица".

Отдых без купания возможен на таких базах отдыха:

  • "Билла";
  • "Наталка";
  • "Верхняя";
  • "Редьчина";
  • "Синеозерная";
  • "Голубь".

В Госпродпотребслужбе уточнили, что образцы воды проверяли по следующим показателям:

  • запахи – вода не должна обладать несвойственными ей запахами интенсивностью более одного балла;
  • водородный показатель (pH) – не может выходить за нормативное значение на границе 6,5 – 8,5;
  • лактозопозитивные кишечные палочки – не более 5 тысяч на кубический дециметр.

В ведомстве также напомнили, что в этом году в Киеве официально не было открытия пляжного сезона.

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