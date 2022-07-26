Зазначається, що дослідження показників води провела Держпродспоживслужба. Відбір зразків здійснили у період з 4 по 6 липня 2022 року.
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Де у Києві відпочивати не варто
За дослідженням Держпродспоживслужби, відібрані показники води не відповідають санітарним нормам у водоймах на таких столичних пляжах:
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Передмістна Слобідка";
- "Райдуга";
- "Тельбін"
- "Центральний";
- "Троєщина";
- "Чорторий";
- "Галерний";
- "Вербний";
- "Пуща Водиця".
Крім того, показники не відповідають нормам у водних об'єктах Києва, де можливий відпочинок без купання, а саме на таких базах відпочинку:
- "Біла";
- "Наталка";
- "Верхня";
- "Редьчина";
- "Синєозерна";
- "Голуба".
До слова, у Держпродспоживслужбі уточнили, що зразки води перевіряли за такими показниками:
- запахи – вода не повинна мати невластивих їй запахів інтенсивністю більше ніж один бал, які виявляються безпосередньо;
- водневий показник (pH) – не може виходити за нормативне значення на межі 6,5 – 8,5;
- лактозопозитивні кишкові палички – не більше, ніж 5 тисяч на дециметр кубічний.
Додамо, що у відомстві також нагадали, що у Києві офіційно не було відкриття пляжного сезону цього року.
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