Зазначається, що дослідження показників води провела Держпродспоживслужба. Відбір зразків здійснили у період з 4 по 6 липня 2022 року.

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Де у Києві відпочивати не варто

За дослідженням Держпродспоживслужби, відібрані показники води не відповідають санітарним нормам у водоймах на таких столичних пляжах:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Райдуга";

"Тельбін"

"Центральний";

"Троєщина";

"Чорторий";

"Галерний";

"Вербний";

"Пуща Водиця".

Крім того, показники не відповідають нормам у водних об'єктах Києва, де можливий відпочинок без купання, а саме на таких базах відпочинку:

"Біла";

"Наталка";

"Верхня";

"Редьчина";

"Синєозерна";

"Голуба".

До слова, у Держпродспоживслужбі уточнили, що зразки води перевіряли за такими показниками:

запахи – вода не повинна мати невластивих їй запахів інтенсивністю більше ніж один бал, які виявляються безпосередньо;

– вода не повинна мати невластивих їй запахів інтенсивністю більше ніж один бал, які виявляються безпосередньо; водневий показник (pH) – не може виходити за нормативне значення на межі 6,5 – 8,5;

– не може виходити за нормативне значення на межі 6,5 – 8,5; лактозопозитивні кишкові палички – не більше, ніж 5 тисяч на дециметр кубічний.

Додамо, що у відомстві також нагадали, що у Києві офіційно не було відкриття пляжного сезону цього року.

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