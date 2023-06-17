Власть купальный сезон не открывала: на пляжах Киева незаурядный аншлаг

Несмотря на то, что городские власти в этом году не открывали пляжный сезон из-за угрозы ракетных атак, на столичных пляжах очень людно. Киевляне идут отдыхать, несмотря на риски, ведь укрытий на пляжах нет.

Из-за большого количества людей на Киевских пляжах даже пришлось вывести на робот спасателей в целях безопасности. Во время воздушной тревоги спасатели просят покинуть пляж и перейти к ближайшему укрытию.

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Во время действия военного положения в Киеве отменили пляжный сезон – на берегах нет укрытий, да и средств на благоустройство прибрежных зон в городском бюджете не хватает.



Людей на столичных пляжах много / Фото Big Kyiv



В Киеве на пляжах есть спасатели, хотя официально пляжный сезон не открывали / Фото Big Kyiv

Этим летом продолжается запрет на посещение лесов, где осуществляют работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.

Развлечения на воде под строгим запретом

Также стоит напомнить, что в столице во время военного положения запретили навигацию для речных судов, водных мотоциклов и других средств для развлечений на воде. Разрешение на плавание судов можно получить, подав обращение в Киевскую городскую военную администрацию.



Люди вопреки запрету пытаются отдыхать / Фото Big Kyiv

К прошлому году каждое лето в столице открывали 14 пляжей. Еще 4 пляжа каждый год работали на Гидропарке – Венеция, Молодежный, Слободка, Детский и Золотой.

Враг терроризирует обстрелами столицу

Отметим, что в мае резко увеличилось количество атак на столицу. Враг пытается найти слабые места нашей ПВО – едва ли не каждый день ведет ракетный террор.

Силы ПВО сбили во время последней атаки на Север, которая была вчера, 16 июня, выпустила 12 ракет: 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". Все цели были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что ПВО работает отлично, обломки уничтоженных ракет и дронов все еще могут нанести значительный ущерб – разрушениям инфраструктуры и человеческих жертв. А потому киевлян призывают не игнорировать воздушную тревогу и всегда спускаться в укрытие.