Об этом заявил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев24". Отметим, что россияне 16 июня днем атаковали территории Украины ракетами, часть из них – направились на столицу, сообщает 24 Канал.

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Угроза ракетных атак остается

В КГВА отметили, что несмотря на дневную атаку россиян, нельзя исключать повторные ракетные обстрелы.

Мы не исключаем, что существует вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, напомним, что доверять нужно только официальной информации – не ведитесь на фейки,

– заявил Шаманов.

Важно! Враг 16 мая днем пытался атаковать Киевщину ракетами, в частности аэробалистическими. В Воздушных силах сообщили, что россияне направили "Кинжалы" именно на столицу.

Ракетная атака 16 июня: что известно