Про це заявив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телеканалу "Київ24". Зазначимо, що росіяни 16 червня вдень атакували території України ракетами, частину із них – спрямували на столицю, повідомляє 24 Канал.

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Загроза ракетних атак залишається

У КМВА наголосили, що попри денну атаку росіян, не можна виключати повторних ракетних обстрілів.

Ми не виключаємо, що існує ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Окрім того, нагадаємо, що довіряти треба лише офіційній інформації – не ведіться на фейки,

– заявив Шаманов.

Важливо! Ворог 16 травня удень намагався атакувати Київщину ракетами, зокрема – аеробалістичними. У Повітряних силах повідомили, що росіяни спрямували "Кинджали" саме на столицю.

Ракетна атака 16 червня: що відомо