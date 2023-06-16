Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, візит африканської делегації не змусив окупантів відмовитися від обстрілу.
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Це було дещо несподівано, адже багато країн Африки дотримуються так званого "нейтралітету" або навіть симпатизують Росії.
Чому Росія обстріляла Київ
На думку Ступака, є дві версії, чому окупанти вирішили обстріляти Київ саме цього дня. Хоч звісно шукати логіку в діях росіян складно.
Перший варіант – вони це зробили абсолютно свідомо. Так окупанти хотіли продемонструвати лідерам африканських країн, що вони тримають Київ в страху і що їхня зброя "неймовірно потужна". Хоч зрозуміло, що це не так.
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Інша версія, яка, ймовірно, ближча до правди – військове командування окупантів практично немає контакту із політичним керівництвом Росії. Вони могли не знати, що в цей час у Києві перебуває африканська делегація.
У військових був план закидати ракети. От вони й це зробили. А те, що приїхали іноземні лідери… Це як з підривом Каховської ГЕС. Підірвали, але не подумали, що Крим з часом може залишитися без води, а ЗАЕС – без охолодження. Останній варіант – найбільш дієздатний,
– зауважив Ступак.
Візит африканської делегації до Києва: коротко
- 16 червня до Києва приїхали лідери кількох африканських країн. Вони зустрінуться із Володимиром Зеленським. Вже 17 червня делегація поїде до Росії.
- Відомо, що африканська делегація презентує власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Вони закликають Росію вивести війська з України, а також відкликати ордер на арешт Владіміра Путіна з Міжнародного кримінального суду.
- Вони вже прокоментували ракетний обстріл Києва. Там зазначили, що атака ніяк не вплинула на роботу делегації.