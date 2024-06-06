Когда в Одесской области откроют первые пляжи: детали от ОВА

Уже вскоре в Одесской области планируют открыть для посещения первые пляжи. Сейчас там продолжается проверка безопасности пребывания людей.

Об этом во время брифинга заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, который анонсировал открытие первых пляжей уже через несколько дней, 8 июня. По его словам, сейчас в Одессе предлагают открыть около 20 пляжей.

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Когда в Одессе и области откроют пляжи

Людей не сдержать. Они хотят отдыхать, оздоровление получать. Наш природный витамин, наше солнце, наше Черное море, наши пляжи сегодня не заменит, пожалуй, никакой комплекс витаминов, какой бы мы не предлагали. Поэтому мы стараемся как можно больше сделать открытых пляжей,

– заявил чиновник.

Он говорит, что относительно открытия пляжей в ОВА обратилась администрация села Фонтанка и Измаильская РВА. Отмечается, что там планируют позволить людям отдыхать в лагуне в селе Приморское.

Как уверяет глава военной администрации, по состоянию на эту минуту хотят открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково. Однако, по словам Кипера, пока там есть как минимум два важных предостережения.

"Первая – это, конечно, военная. Вторая – там рядом граница с Румынией. И сегодня (6 июня, – ред.) с пограничниками уже получили даже разрешение на прохождение на лодках по каналам", – добавил он.

А как насчет мин в море

По его словам, комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сетей для опасных взрывчатых предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, который бы наблюдал за приближением к побережью мин.

Глава Одесской ОВА утверждает, что видел мины в море, которые плавали на поверхности моря возле города Измаил. Однако они достаточно большие, поэтому военные их сразу замечают.

Если говорить о маленьких минах, то в прошлом году они приплыли из Херсона и Днепра. Их размер достигает около 10 – 15 сантиметров под водой, поэтому тогда приходилось ставить сетки.

Впрочем, по состоянию на эту минуту их не используют, поскольку продолжается изучение эффективности подобной меры безопасности.

Было много критики, что сетку вода рвет, я понимаю, и на встрече с бизнесом, один из владельцев пляжа сказал, что почти каждую неделю их менял и оно не дает эффекта. Ты надеешься, что она есть, а ее снизу уже вода порвала,

– подчеркнул Кипер.