Вечер 29 апреля, ночь на 1 и 2 мая – россияне не прекращают терроризировать одесситов. Представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона проанализировал атаки на Одессу, передает 24 Канал.

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Удары баллистикой

По словам военного, противник продолжает бить по Одессе баллистикой из Крыма. Ранее он отдавал предпочтение ударам по припортовой инфраструктуре, используя другие ракеты, в частности, такие как противокорабельные "Ониксы". Теперь же россияне переключились на баллистику и мирное население.

Братчук говорит: такой переход означает, что во-первых, враг достаточно накопил этого оружия, в частности "Искандеров". Во-вторых, "Искандеры" можно использовать с кассетным боеприпасом, а значит нанести гражданским как можно больше вреда. Кроме этого, баллистика сегодня – это то, что чрезвычайно трудно перехватить, в частности на Юге. Враг пытается бить боеприпасами, которые являются самыми болезненными.

Тройной удар

С начала этого года россияне неоднократно прибегали к так называемой тактике двойного удара, то есть били дважды по одному и тому же месту. Часто это случалось тогда, когда уже спасатели и медики прибывали на место попадания для ликвидации последствий. Так, вспомним, ракетный удар по Одессе 15 марта, или дроновую атаку на Харьков 4 апреля.

Теперь, рассказывает Братчук, противник использовал тактику тройного удара. В ночь на 1 мая россияне запустили три "Искандера" по Одессе, в результате чего есть погибшие и раненые.

Военный эксперт подчеркнул, что террор мирного населения продолжается. Оккупанты целенаправленно бьют по жилым кварталам, стремясь вызвать у людей панику. Также противник хочет повлиять на экономический потенциал региона. Ведь Одесская область занимает важное место в обороноспособности нашего государства.

Атаки на Одессу: что известно