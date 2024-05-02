Вечір 29 квітня, ніч проти 1 та 2 травня – росіяни не припиняють тероризувати одеситів. Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону проаналізував атаки на Одесу, передає 24 Канал.
Дивіться також Окупанти вдарили по Гірнику: 2 жертв, 6 поранених
Удари балістикою
За словами військового, противник продовжує бити по Одесі балістикою з Криму. Раніше він надавав перевагу ударам по припортовій інфраструктурі, використовуючи інші ракети, зокрема, такі як протикорабельні "Онікси". Тепер же росіяни переключилися на балістику та мирне населення.
Братчук каже: такий перехід означає, що по-перше, ворог достатньо накопичив цієї зброї, зокрема "Іскандерів". По-друге, "Іскандери" можна використовувати з касетним боєприпасом, а значить завдати цивільним якомога більше шкоди. Крім цього, балістика сьогодні – це те, що надзвичайно важко перехопити, зокрема на Півдні. Ворог намагається бити боєприпасами, які є найболючішими.
Потрійний удар
Від початку цього року росіяни неодноразово вдавалися до так званої тактики подвійного удару, тобто били двічі по одному й тому самому місцю. Часто це траплялося тоді, коли вже рятувальники і медики прибували на місце влучання для ліквідації наслідків. Так, пригадаємо, ракетний удар по Одесі 15 березня, або дронову атаку на Харків 4 квітня.
Тепер, розповідає Братчук, противник використав тактику потрійного удару. У ніч проти 1 травня росіяни запустили три "Іскандери" по Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Військовий експерт підкреслив, що терор мирного населення триває. Окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах, прагнучи викликати у людей паніку. Також противник хоче вплинути на економічний потенціал регіону. Адже Одещина посідає вагоме місце в обороноздатності нашої держави.
Атаки на Одесу: що відомо
- 29 квітня увечері окупанти вдарили по Одесі "Іскандером" з касетним боєприпасом. Внаслідок атаки загинуло 6 людей, кілька десятків отримали поранення. Серед загиблих – проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.
- За повідомленням ЗМІ, серед поранених – екснардеп Сергій Ківалов. Чиновник отримав осколкове поранення правого стегна.
- Вночі проти 2 травня Росія вдарила балістикою по складських приміщеннях "Нової пошти". 14 людей постраждали. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.