На пляжи оккупированного Крыма выносит части формы российских военных

Местные жители Крыма начали сообщать, что на берега Черного моря выносят части формы российских оккупантов. Вероятно, форма принадлежала погибшим солдатам, находившимся на российских кораблях.

Военная служба правопорядка в ВСУ обнародовала фото, на котором виден головной убор оккупанта. Сообщается, что часть формы неоднократно видели местные жители.

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На пляже временно оккупированного Крыма море выносит фрагменты военной формы оккупантов. Принадлежит ли форма военным, находившимся на уничтоженных ВСУ кораблях, точно неизвестно.

Части формы российских военных выносит на берега Крыма / Фото Военной службы правопорядка ВСУ

Наверное, какая-то разновидность морской капусты. А вы как думаете?

– написали в службе правопорядка.

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