Плохие новости для России, потому что Украина укрепляется, – Подоляк об эпохальной встрече в Рамштайне

Одним из требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Однако планам страны-агрессора, похоже, не удастся сбыться.

Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что, несмотря на агрессию Кремля, Украина укрепляется.

Важно Переломный момент: почему встреча 40 министров на авиабазе Рамштайн так важна для Украины

Подоляк напомнил. что накануне на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча министров обороны 40 стран мира. Эта встреча, по словам советника ОП, является эпохальной.

После вчерашней встречи 40 министров обороны у меня плохие новости для России. Мощность, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура вооружения – Украина укрепляется,

– подчеркнул Подоляк.

Что известно о встрече в Рамштайне

Она состоялась 26 апреля и объединила представителей более 40 стран – в основном страны Европы, а также с Ближнего Востока, включая Израиль и даже Африку. Также виртуально присутствовали представители Южной Кореи и Японии.

Встреча прошла по инициативе министра обороны США Ллойда Остина после поездки в Киев. Он отметил, что все союзники верят в победу Украины.

В то же время глава Пентагона подчеркнул, что сопротивление украинцев вдохновляет мир. С начала полномасштабного вторжения России более 30 союзников и партнеров присоединились к Штатам, чтобы помочь Украине.

Чем встреча на базе Рамштайна важна для Украины: смотрите видео