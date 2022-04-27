Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що попри агресію Кремля, Україна зміцнюється.

Важливо Переломний момент: чому зустріч 40 міністрів на авіабазі Рамштайн така важлива для України

Подоляк нагадав. що напередодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони 40 країн світу. Ця зустріч, за словами радника ОП, є епохальною.

Після вчорашньої зустрічі 40 міністрів оборони я маю погані новини для Росії. Потужність, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура озброєння – Україна зміцнюється,

– підкреслив Подоляк.

Що відомо про зустріч у Рамштайні

Вона відбулася 26 квітня і об'єднала представників понад 40 країн – це в основному країни Європи, а також з Близького Сходу, включаючи Ізраїль і навіть Африку. Також віртуально були присутні представники Південної Кореї та Японії.

Зустріч пройшла з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна після його поїздки до Києва. Він зазначив, що всі союзники вірять в перемогу України.

Водночас глава Пентагону наголосив, що опір українців надихає світ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 30 союзників та партнерів приєдналися до Штатів, аби допомогти Україні.