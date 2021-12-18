Что не стоит дарить в День святого Николая, чтобы не испортить атмосферу праздника

День святого Николая – праздник, который каждый год с нетерпением ждет малышей. Именно в ночь с 18 на 19 декабря дети будут заглядывать под подушки в ожидании увидеть там что-нибудь особенное. Чтобы не разочаровать их и не испортить магию праздника, следует знать, что не следует дарить Николая.

Для многих родителей День святого Николая – это стресс. А ведь на них возложена огромная ответственность за выбор подарка для ребенка. Какие тонкости нужно знать, готовя сюрприз для малышей, – рассказываем дальше.

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Главный совет родителям перед покупкой подарка

Когда родители выбирают ребенку подарок, они, прежде всего, думают о пользе этого сюрприза. Дети же имеют совсем другой взгляд на это. Для них важно найти под подушкой что-нибудь уникальное, неповторимое и желанное. Даже если мама и папа считают это "глупостью".

Поэтому наш главный совет – прислушайтесь к желаниям своего ребенка. Поверьте, малыши никогда не будут так радоваться куртке или сапогам, как новой кукле, которая есть уже у всех девочек в садике! Важно понимать, чем увлекается ребенок и что его интересует. Ведь именно родители могут поспособствовать развитию способностей ребенка. Поэтому важно не только слушать малышей, но и понимать и поддерживать их.

Что не стоит дарить на День святого Николая

Существует целый ряд "запрещенных" подарков, которые не советуют класть под подушки. Часть из них выглядит как обычные предрассудки. Однако есть действительно не очень уместные сюрпризы.

Драгоценности и дорогие вещи

Святой Николай считается защитником обездоленных. Он приходил на помощь тем, кто в ней нуждался, именно по той причине ценные подарки лучше оставить на другие праздники, которых впереди еще немало. К тому же дети вряд ли поймут подлинную ценность золотых серьг или браслетов. А из-за своего юного возраста велика вероятность того, что малыши могут потерять украшение.

Также в день памяти святого не советуют дарить детям военные игрушки или игрушечное оружие.

Не стоит дарить детям ювелирные изделия.

Деньги

А это, наверное, самая банальная вещь, которую можно подарить ребенку. Таким образом вы показываете ребенку, что вообще не знаете его. Ребенок в этот праздничный день хочет ощущать магию и тепло праздника, а не шелест купюр. Если вы не уверены, какой игрушке обрадуется ваша дочь или сын, лучше выберите сертификат на впечатления с несколькими вариантами. Таким образом вы и проведете время вместе, и подарите ребенку незабываемые эмоции.

Вещи "на потом"

Маленький человек хочет наслаждаться подарком сейчас и здесь. Поэтому вещи "на вырост" дарите себя, а не ребенку. То же можно сказать и о несезонных подарках. Самокат или велосипед только раздражают ребенка, ведь он не сможет этим пользоваться как минимум до весны. А в худшем случае – до лета.

Лучше выбрать зимнюю альтернативу – лыжи, санки или ледянку. Это тоже добавит активность в жизнь ребенка, но не создаст опасных ситуаций.

Не дарите "не сезонные" игрушки / Фото Unsplash

Книги

Здесь важно уточнить, что речь идет только о тех случаях, когда ребенок не любит читать и вряд ли станет делать это. Скорее всего, малыши даже не будут пользоваться этим подарком. А для родителей это двойное фиаско – и ребенка не заинтересовали, и деньги на ветер выбросили.

Красивые безделушки

То, что, по мнению родителей, может стать "прекрасным дополнением" интерьера, вызовет удивление и возмущение у детей. Им не нужны хорошие рамки для фото, подушка с их изображением или фотоальбом. Нужны радости и праздники.

Носки и сладости

Нет ничего плохого, если вы подарите ребенку так называемый стандартный набор ко Дню святого Николая. Но, честно говоря, такие подарки – это уже прошлый век. И в наше время, где есть множество интересных вещей на любой цвет, вкус и кошелек, можно придумать что-то гораздо более оригинальное.

Если ребенок любит сладости, то подарите ему сладкий адвент-календарь. В его "окошках" спрятаны конфеты, батончики, мини-шоколадки, шоколадные звездочки, Николайчики и другие новогодние и рождественские символы. Единственное условие – открывать 1 "окошечко" в день. Таким образом ребенок будет долго наслаждаться сладостями, а не съест их через 2 дня.

Сладкий адвент-календарь / Фото Pinterest

И напоследок – перед тем как выбирать подарки ребенку, поставьте себя на его место. Но не себя современного – Х-летнего дядю или тетю – а себя маленького. Обрадовались бы вы своему подарку? Были бы довольны?

Веселых праздников и интересных подарков!