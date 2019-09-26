Плохо для Авакова, но хорошо для Украины: что будет с Нацгвардией

Забрать у Арсена Авакова "Нацгвардию" в Офисе Президента не отказались. Этот законопроект должны рассматривать депутаты на следующей неделе. Правда, в офисе уже смягчили формулировки. Говорят, распределят "Нацгвардию" между главой МВД, президентом и министром обороны. Как идею оценивают профильные эксперты – расскажем далее.

"Нацгвардию" создали в начале независимости, а в 2000 году расформировали. Возродили уже после начала вооруженной агрессии России. В июне 2014 к ней присоединились батальоны добровольцев.

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Их функция – охранять важные объекты на фронте и обеспечивать правопорядок в мирных городах. Теперь хорошо обученных и экипированных 60 тысяч нацгвардейцев хочет подчинить себе президент.

Законопроект, который это предусматривает, лежит в Раде еще с начала сентября. Однако рассмотрение документа отложили. А тем временем в СМИ начала появляться информация о причине переформатирования "Нацгвардии". Мол, все из-за конфликта между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским. Мол, гарант хотел немного ослабить слишком влиятельного и самостоятельного министра.

Разведение функций "Нацгвардии" – это попытка лишить влияния действующего министра, который реально сосредоточил в своих руках мини-армию,

– сказала правозащитница Ольга Решетилова.

На прошлой неделе Арсену Авакову удалось поиграть мускулами и показать на что способны подразделения, которые он контролирует. Лично под его руководством хорошо экипированные спецназовцы и нацгвардейцы обезвредили псевдотеррориста-минера.

Спецназовцы и нацгвардейцы обезвредили псевдотеррориста

Уже в конце недели глава Офиса Президента заявил одному из СМИ, что "Нацгвардию" у Авакова полностью не заберут. Зато поделят ее на три части, одна из которых перейдет ему, другую подчинят военнослужащим.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью сказал, что треть "Нацгвардии" перейдет президенту. Однако чем именно будет заниматься его часть формирования, пока неизвестно,

– добавила корреспондент Анна Калюжная.

Передать президенту функции правительства – это еще один шаг к переходу от парламентско-президентской к президентской форме правления, считает известный юрист.

"Нацгвардия" должна быть подчинена Министерству внутренних дел независимо от фамилий. Когда говорят о США, что там "Нацгвардия" под президентом, то там же даже премьера нет, там президентская республика,

– отметил народный депутат восьмого созыва Леонид Емец.

В то же время, правозащитники эту идею поддерживают. Одобряют также разделение правоохранительной и военной функций. К тому же, некоторые подразделения формирования экипированы не хуже, чем военные, и могут участвовать в боевых действиях.



Бойцы "Нацгвардии" экипированы не хуже, чем военные

Это очень правильно и лучше будет действительно передать все военные силы в ВСУ, а формирование, которое будет заниматься охраной общественного порядка, полностью перевести в Нацполицию,

– заявил эксперт по реформированию правоохранительных органов РПР Михаил Каменев.

В то же время правозащитница Решетилова подчеркнула, что ослабление влияния Авакова на ситуации в стране является положительным. По ее мнению, Аваков – это всегда нарушение прав человека, даже в секторе обороны.

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Правозащитница добавляет, что в любом случае структура нуждается в реформировании. Ведь последние четыре года руководство МВД занималось выжиманием оттуда добровольцев. Из-за этого структура вновь превратилась в такую, которая может в нужный власти момент противостоять своим гражданам.