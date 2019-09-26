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      Погано для Авакова, але добре для України: що буде з Нацгвардією

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      Забрати в Арсена Авакова "Нацгвардію" в Офісі Президента не відмовились. Цей законопроєкт мають розглядати депутати наступного тижня. Щоправда, в офісі вже пом'якшили формулювання. Кажуть, розподілять "Нацгвардію" між очільником МВС, президентом та Міністром оборони. Як ідею оцінюють профільні експерти – розповімо далі.

      "Нацгвардію" створили на початку незалежності, а у 2000 році розформували. Відродили вже після початку збройної агресії Росії. У червні 2014 до них приєдналися батальйони добровольців.

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      Їх функція – охороняти важливі об'єкти на фронті та забезпечувати правопорядок у мирних містах. Тепер добре навчених і екіпірованих 60 тисяч нацгвардійців хоче підпорядкувати собі президент.

      Законопроєкт, який це передбачає лежить у Раді ще з початку вересня. Однак, розгляд документу відклали. А тим часом у ЗМІ почала з'являтись інформація про причину переформатування "Нацгвардії". Мовляв, усе через конфлікт між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і президентом Володимиром Зеленським. Мовляв, гарант трохи хотів послабити занадто впливового і самостійного міністра.

      Розведення функцій "Нацгвардії" – це намагання позбавити впливу чинного міністра, який реально зосередив у своїх руках мініармію,
      – сказала правозахисниця Ольга Решетилова.

      Минулого тижня Арсену Авакову вдалось пограти м'язами й показати на що здатні підрозділи, які він контролює. Особисто під його керівництвом гарно екіпіровані спецпризначенці й нацгвардійці знешкодили псевдо терориста "мінера".


      Спецпризначенці й нацгвардійці знешкодили псевдо терориста

      Вже наприкінці тижня голова Офісу Президента заявив одному зі ЗМІ, що "Нацгвардію" в Авакова повністю не забиратимуть. Натомість поділять її на три частини – одна з яких перейде йому, іншу підпорядкують військовослужбовцям.

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю сказав, що третина "Нацгвардії" перейде президенту. Однак чим саме займатиметься його частина формування поки невідомо,
      – додала кореспондентка Анна Калюжна.

      Передати президенту функції уряду – це ще один крок до переходу від парламентсько-президентської до президентської форми правління, вважає відомий правник.

      "Нацгвардія" має бути підпорядкована Міністерству внутрішніх справ незалежно від прізвищ. Коли кажуть про США, що там "Нацгвардія" під президентом, то там же навіть прем'єра нема, там президентська республіка,
      – наголосив народний депутат восьмого скликання Леонід Ємець.

      Водночас, правозахисники цю ідею підтримують. Схвалюють також розділення правоохоронної та військової функції. До того ж, деякі підрозділи формування оснащені не гірше, ніж військові, і можуть брати участь у бойових діях.


      Бійці "Нацгвардії" оснащені не гірше, ніж військові

      Це дуже правильно і найкраще буде справді передати всі військові сили у ЗСУ, а формування, яке буде займатись охороною громадського порядку, повністю перевести у Нацполіцію,
      – заявив експерт з реформування правоохоронних органів РПР Михайло Камєнєв.

      Водночас правозахисниця Решетилова підкреслила, що послаблення впливу Авакова на ситуації у країні є позитивним. На її думку, Аваков – це завжди про порушення прав людини, навіть у секторі оборони.

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      Правозахисниця додає, що у будь-якому випадку структура потребує реформування. Адже останні чотири роки керівництво МВС займалось вичавлюванням звідти добровольців. Через це структура знову перетворилась на таку, яка може у потрібний владі момент протистояти своїм громадянам. 

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      Автор: Анна Калюжна, Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Нацгвардія Андрій Богдан Добровольці Тероризм Збройні сили України Поліція
      Джерело: 24 канал
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