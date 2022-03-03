Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
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Плотина ДнепроГЭС открывается для передвижения транспорта, но пока только с левого на правый берег, – говорится в сообщении.
Напомним, что с 28 февраля в Запорожье введен комендантский час. Также в городе временно остановили движение общественного транспорта по плотине ДнепроГЭС и мостам через Днепр.
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