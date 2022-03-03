Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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Гребля ДніпроГЕС відкривається для пересування транспорту, але поки що тільки з лівого на правий берег, – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що з 28 лютого у Запоріжжі введено комендантську годину. Також у місті тимчасово зупинили рух громадського транспорту греблею ДніпроГЕС та мостами через Дніпро.



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