Россия разрушила плотину на Северском Донце

Российские военные разрушили плотину на Северском Донце в районе Райгородка Донецкой области, нанеся удар двумя авиационными бомбами в понедельник, 23 марта. Остались незначительные запасы воды.

Об этом сообщил генеральный директор КП "Компания Вода Донбасса" Игорь Новак в комментарии для Суспільне Донбас.

Какова ситуация с водой?

Игорь Новак объяснил журналистам, что в результате российского обстрела был разрушен гидроузел, и теперь нет возможности наполнять водозаборы на Первом и Втором подъемах канала Северский Донец.

Сейчас воды осталось на две недели. Поэтому в городах Донецкой области будут введены графики подачи воды. Также очень просим людей рационально и экономно использовать воду,

– сказал он.

Ранее 24 марта фото поврежденного гидросооружения появились в некоторых телеграмм-каналах. До этого проект расследований "Схемы" сравнил спутниковые снимки за 22 и 23 марта, которые свидетельствовали о разрушении конструкции.



Кадры спутниковых снимков дамбы / "Донбасс Реалии"

Дамба служит для наполнения канала Северский Донец-Донбасс. Здесь расположен водозабор всего канала из Северского Донца. Враг ранее заявлял, что хочет захватить Славянск для получения этого водозабора.

Справочно. Осенью 2022 года российская армия уже взрывала плотину на Северском Донце после отступления из Лимана из-за успешного наступления украинских войск, позже Украина отстроила ее за деньги доноров.

