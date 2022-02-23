Всегда можем повторить, – Минобороны Британии вспомнило, как пнули царя Николая I в Крыму

В Великобритании вспомнили, как одолели вражескую Россию в 1853 году во время Крымской войны. Там заверили, что могут это повторить снова.

Министр обороны страны Бен Уоллес сравнил Путина с царем Николаем I во время Крымской войны. Он заметил, что у царя тогда тоже "не было ни друзей, ни союзов".

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Шотландские гвардейцы надрали зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму – мы всегда можем сделать это снова,

– сказал он.

По словам Уоллеса, в Великобритании есть 1000 военных в готовности. Они способны реагировать на кризис. Также британский министр обороны считает, что Путин совершенно сошел с ума с ситуацией вокруг Украины.

Оккупанты язвительно ответили

На такие утверждения страна-оккупант поспешила уже дать свой нелепый ответ. Во враждебном Минобороны нагло додумались вспомнить, как их артиллерия якобы уничтожала британцев.

Мол, это было в Балаклавском сражении. Более того, оккупанты цинично заявили, что именно после этого появился термин "пушечное мясо".

Действия Великобритании в ситуации с Украиной

Страна изрядно поддерживает наше государство и противостояние с Россией. Правительство Великобритании предоставит Украине 500 миллионов кредитных гарантий на фоне последних событий. Их выделяют для противодействия экономическим последствиям из-за действий Кремля.

США, Великобритания, Канада, Европейский Союз, Австралия и Япония ввели санкции против России. Пострадали банки, политики и олигархи, и на этом останавливаться не собираются.

Премьер-министр Борис Джонсон, реагируя на "признание" Россией боевиков на Донбассе, отмечал, что это нарушение международного права.

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