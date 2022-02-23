Міністр оборони країни Бен Воллес порівняв Путіна із царем Миколою I під час Кримської війни. Він зауважив, що у царя тоді також "не було ні друзів, ні союзів".

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Шотландські гвардійці надерли зад царю Миколі I 1853 року в Криму – ми завжди можемо зробити це знову,

– сказав він.

За словами Воллеса, у Великій Британії є 1000 військових у готовності. Вони здатні реагувати на кризу. Також британський міністр оборони вважає, що Путін абсолютно збожеволів із ситуацією навколо України.

Окупанти в'їдливо відповіли

На такі твердження країна-окупантка поспішила вже дати свою безглузду відповідь. У ворожому Міноборони нахабно додумались згадати, як колись їхня артилерія буцімто знищувала британців.

Мовляв, це було в Балаклавській битві. Ба більше, окупанти цинічно заявили, що саме після цього з'явився термін "гарматне м'ясо".

Дії Великої Британії у ситуації з Україною

Країна неабияк підтримує нашу державу і протистоянні з Росією. Уряд Великої Британії надасть Україні 500 мільйонів кредитних гарантій на тлі останніх подій. Їх виділяють для протидії економічним наслідкам через дії Кремля.

Також США, Велика Британія, Канада, Європейський Союз, Австралія та Японія ввели санкції проти Росії. Постраждали банки, політики та олігархи й на цьому зупинятися не збираються.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, реагуючи на "визнання" Росією бойовиків на Донбасі, наголошував, що це порушення міжнародного права.

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