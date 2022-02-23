Міністр оборони країни Бен Воллес порівняв Путіна із царем Миколою I під час Кримської війни. Він зауважив, що у царя тоді також "не було ні друзів, ні союзів".
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Шотландські гвардійці надерли зад царю Миколі I 1853 року в Криму – ми завжди можемо зробити це знову,
– сказав він.
За словами Воллеса, у Великій Британії є 1000 військових у готовності. Вони здатні реагувати на кризу. Також британський міністр оборони вважає, що Путін абсолютно збожеволів із ситуацією навколо України.
Окупанти в'їдливо відповіли
На такі твердження країна-окупантка поспішила вже дати свою безглузду відповідь. У ворожому Міноборони нахабно додумались згадати, як колись їхня артилерія буцімто знищувала британців.
Мовляв, це було в Балаклавській битві. Ба більше, окупанти цинічно заявили, що саме після цього з'явився термін "гарматне м'ясо".
Дії Великої Британії у ситуації з Україною
- Країна неабияк підтримує нашу державу і протистоянні з Росією. Уряд Великої Британії надасть Україні 500 мільйонів кредитних гарантій на тлі останніх подій. Їх виділяють для протидії економічним наслідкам через дії Кремля.
- Також США, Велика Британія, Канада, Європейський Союз, Австралія та Японія ввели санкції проти Росії. Постраждали банки, політики та олігархи й на цьому зупинятися не збираються.
- Прем'єр-міністр Борис Джонсон, реагуючи на "визнання" Росією бойовиків на Донбасі, наголошував, що це порушення міжнародного права.
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