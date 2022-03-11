По Барышевке на Киевщине нанесли ракетный удар из "Искандеров": фото разрушений
11 марта 2022 , 10:23Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Кулебы
Россияне выпустили ракеты на Барышевку Киевской области. По предварительной информации, это "Искандер".
Глава Киевской ОГА заявил, что нанесли значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду.
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В частности, разрушили 60 квартир, частично повредили 4 многоквартирных дома и 10 частных домов.
Предварительно известно, что жертв в результате авиаудара нет.
Разрушения в Барышевке / Фото Алексея Кулебы:
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