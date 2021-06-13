Аваков привел хронику событий по освобождению Мариуполя. Операция длилась менее суток.

Кстати Освобождение Мариуполя: в городе состоялся Марш украинских сил – фото, видео

Освобождение Мариуполя

Аваков отметил, что операция началась в 04:50. Все ключевые опорные пункты террористов тогда взяли под контроль, а снайперские точки уничтожили.

Жаль, что Мариуполь сегодня разбудили выстрелы - но город сталеваров должен жить и работать не под диктовку бандитов!

– написал министр.

Чиновник продолжил, что в 10:08 задержали 11 террористов и на блокпосту в сторону Донецка задержали автомобиль, который был полностью загружен вооружением. Впоследствии над городским советом Мариуполя вывесили украинский флаг.

"Так завершилось освобождение украинского Мариуполя от пророссийских сепаратистов", – добавил Аваков.

Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг. Министр отметил, что гордится действиями украинских сил.

Помню все… от пулеметов "Скала" без станин, которые достали для обстрела бетонных ограждений врага на Греческой .. до переброски смельчаков азовцев – в кедах и с десятком броников на всех – утвердили с командирами схему штурма и взаимодействия в кабинете за столом – по чашке кофе – и вперед,

– подытожил Аваков.

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Битва за Мариуполь, смотрите видео: