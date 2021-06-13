Аваков навів хроніку подій зі звільнення Маріуполя. Операція тривала менше доби.

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Звільнення Маріуполя

Аваков зазначив, що операція почалася о 04:50. Всі ключові опорні пункти терористів тоді взяли під контроль, а снайперські точки знищили.

Шкода, що Маріуполь сьогодні розбудили постріли - але місто сталеварів повинен жити і працювати не під диктовку бандитів!

– написав міністр.

Чиновник продовжив, що о 10:08 затримали 11 терористів та на блокпосту в бік Донецька затримали автомобіль, що був повністю завантажений озброєнням. Згодом о над міською радою Маріуполя повішали український прапор.

"Так завершилося визволення українського Маріуполя від проросійських сепаратистів", – додав Аваков.

Увечері того ж дня над містом замайорів синьо-жовтий прапор. Міністр зазначив, що пишається діями українських сил.

Пам'ятаю все...від кулеметів "Скеля" без станин, які дістали для обстрілу бетонних огорож ворога на Грецькій .. до перекидання сміливців азовців – в кедах і з десятком броників на всіх – затвердили з командирами схему штурму і взаємодії в кабінеті за столом – по чашці кави – і вперед", – підсумував Аваков.

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Битва за Маріуполь, дивіться відео: