Активные боевые действия следует ожидать вскоре: в ГУР рассказали, где и когда они будут проходить

Война длится уже 11 полных месяцев, и в ней Россия ежедневно несет бешеные потери. Однако страна-террористка пока не планирует выводить свои войска, возвращаться в правовые нормы существования и садиться за стол переговоров.

Напротив, в ее планах счетчик потерь, что украинских, что собственных, поднять на новый уровень. Ради продолжения этой войны она, в частности, недавно снова сменила командование.

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Что в планах России

Со сменой командования в Украине ожидают и на смену тактики россиян. Об этом свидетельствуют перемещения подразделений воздушно-десантных войск, как заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Также в Украине ожидают и активных боевых действий. По словам Скибицкого, они будут проходить именно на Востоке нашего государства.

Будут активные боевые действия в Донецком и Луганском направлениях. Герасимов не выполнил ту задачку, которую перед ним ставили. Первое – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей,

– подчеркнул он.

Новые термины для Донбасса

Также заместитель начальника ГУР МО рассказал, что российский диктатор поставил перед своими военными четкую задачу – захватить украинский Донбасс до марта. Поэтому в ближайшие месяцы в Луганской и Донецкой областях будут идти активные боевые действия. Свидетельствует об этом и перебрасывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси.

Поэтому защитники не исключают, что враг может попытаться снова пересечь войсками границу Украины на Купянском направлении. Более того, по словам Скибицкого, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области.

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