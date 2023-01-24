Активные боевые действия следует ожидать вскоре: в ГУР рассказали, где и когда они будут проходить
Источник:Укринформ
Война длится уже 11 полных месяцев, и в ней Россия ежедневно несет бешеные потери. Однако страна-террористка пока не планирует выводить свои войска, возвращаться в правовые нормы существования и садиться за стол переговоров.
Напротив, в ее планах счетчик потерь, что украинских, что собственных, поднять на новый уровень. Ради продолжения этой войны она, в частности, недавно снова сменила командование.
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Что в планах России
Со сменой командования в Украине ожидают и на смену тактики россиян. Об этом свидетельствуют перемещения подразделений воздушно-десантных войск, как заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
Также в Украине ожидают и активных боевых действий. По словам Скибицкого, они будут проходить именно на Востоке нашего государства.
Будут активные боевые действия в Донецком и Луганском направлениях. Герасимов не выполнил ту задачку, которую перед ним ставили. Первое – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей,
– подчеркнул он.
Новые термины для Донбасса
Также заместитель начальника ГУР МО рассказал, что российский диктатор поставил перед своими военными четкую задачу – захватить украинский Донбасс до марта. Поэтому в ближайшие месяцы в Луганской и Донецкой областях будут идти активные боевые действия. Свидетельствует об этом и перебрасывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси.
Поэтому защитники не исключают, что враг может попытаться снова пересечь войсками границу Украины на Купянском направлении. Более того, по словам Скибицкого, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области.
Что происходит на фронте: последние новости
- По данным украинских спецслужб, ситуация на всех фронтах для российских сил является крайне тяжелой. Так, 23 января стало известно, что высшее военное руководство России начало срочное перебрасывание некоторых подразделений мобилизованных в зону боевых действий еще до истечения ими сроков обучения и согласования. Это нужно, чтобы затыкать дыры в обороне и пополнять разбитые группировки личным составом.
- Также известно, что оккупанты сосредотачивают основные свои силы на Бахмутском направлении и пытаются наступать в Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.
- Несмотря на это в Генштабе ВСУ констатировали, что наступление оккупантов не имеет успеха.
- Также россияне продолжают нести потери. К примеру, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими.