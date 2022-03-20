По доверенности Зеленского: в Украине разработали соцпакет для переселенцев

Из-за полномасштабной войны России в Украине, появилось много переселенцев как за границей, так и в самой стране. Поэтому правительство разработало социальный пакет для поддержки.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. По его словам, сейчас значительная часть людей даже не может платить аренду жилья.

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Что именно будет в социальном пакете

Социальный пакет для поддержки переселенцев правительство разработало по поручению Владимира Зеленского. Он должен урегулировать ряд вопросов. В первую очередь речь идет о:

трудоустройстве;

соцвыплатах;

размещении.

Заметим, что этот пакет рассчитан для людей, которые потеряли или вынужденно покинули свое жилье. "Сегодня, как никогда, мы должны быть сплоченными и помогать друг другу", – подчеркнул профильный министр.

Также Чернышев рассказал о том, что те, кто бесплатно приютил переселенцев, получат по 450 гривен в месяц за одного переселенного человека.

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