Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. За його словами, зараз значна частина людей навіть не має змоги сплачувати оренду житла.

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Що саме буде у соціальному пакеті

Соціальний пакет для підтримки переселенців уряд розробив за дорученням Володимира Зеленського. Він має врегулювати низку питань. Насамперед мовиться про:

працевлаштування;

соцвиплати;

розміщення.

Зауважимо, що це пакет розрахований для людей, які втратили або вимушено покинули своє житло. "Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути згуртованими та допомагати одне одному", – наголосив профільний міністр, поки не розкриваючи більш детальної інформації.

Однак, Чернишов розповів про те, що ті, хто безплатно прихистив переселенців, отримають по 450 гривень на місяць за одну переселену людину.

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